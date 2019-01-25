Ремонт на Санкт-Петербургском шоссе в Твери закончен, движение транспорта восстановлено

СЕГОДНЯ 19:13 2019-01-25T19:33:42+03:00

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В Твери работы на Санкт-Петербургском шоссе велись круглосуточно. В течение вчерашнего дня и всей ночи коммунальщики работали в котловане глубиной семь метров. Они обнаружили переломы трещины на трубе длиной около 2,5 метров.

Работы осложнялись подъемом уровня воды в котловане, несмотря на ранее смонтированную насосную установку водопонижения.

Днем бригада уже приступила к засыпке грунта. А ближе к вечеру по Санкт-Петербургскому шоссе стали пускать транспорт, только пока в ограниченном режиме. Полностью открыли участок после 18:00.

Напомним, что временная схема движения, по которой ходил весь автомобильный поток, была согласована с региональной Госавтоинспекцией до 6 февраля. Однако коммунальщики смогли выполнить все работы досрочно.