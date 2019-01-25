2019-01-25T18:44:07+03:00
Общество

В одном из поселков Тверской области все дома укрыты опасной наледью и снегом

Следователи СК проводят проверку
Виктория ЖУКОВА
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В ПГТ буквально все дома укрыты слоем снега и льдаВ ПГТ буквально все дома укрыты слоем снега и льдаФото: Виктор КОСТРОВ
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В Тверской области следователи СК вновь занимаются опасными сосульками. На этот раз снежная наледь угрожают здоровью жителей поселка городского типа «Озерный».

Там все дома буквально укрыты слоем снега и льда. Причем необходимых мер по обеспечению безопасности граждан не никто не принимает. А содержание крыш в зимний период относится к обязанностям управляющих организаций.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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