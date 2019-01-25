2019-01-25T18:15:54+03:00
Общество

На новые даты переносится "Нашествие – 2019" в Тверской области

Все приобретенные билеты действительны для посещения фестиваля
Виктория ЖУКОВА
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В 2019 году «Нашествию» исполняется 20 лет, поэтому гостей ждет яркая программаВ 2019 году «Нашествию» исполняется 20 лет, поэтому гостей ждет яркая программаФото: Альберт БОЙКОВ
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«Главного приключения лета 2019», которое ежегодно проходит в Тверской области, переноситься на 19 – 21 июля. Изначально планировалось организовать «Нашествие» 5 - 7 июля.

Организаторы сообщили, что причиной переноса стали серьезные изменения на фестивальной площадке в Тверской области.

Напомним, что «Нашествие» - это крупнейший рок-фестиваль. Несколько лет подряд он проходил между Москвой и Тверью, в Завидово. В этом году еще неизвестно точное место проведения музыкального мероприятия. Однако в 2019 году площадка обещает порадовать фанатов своей инфраструктурой.

Еще в этом году «Нашествию» исполняется 20 лет, поэтому гостей ждет яркая программа. Посмотреть как проходило «Нашествие- в 2018» году можно на сайте «КП»-Тверь».

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