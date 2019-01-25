2019-01-25T17:47:03+03:00
Общество

Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области

Полицейские вновь будут ловить безответственных водителей
Альберт БОЙКОВ
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На дорогах Верхневолжья начинается трехдневный "Контроль трезвости"На дорогах Верхневолжья начинается трехдневный "Контроль трезвости"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В пятницу, 25 января, региональное управление ГИБДД в очередной раз запускает профилактическую акцию "Контроль трезвости". Мероприятие будет проходить на дорогах Верхневолжья до 28 января включительно.

Водителей, которые нарушат правила дорожного движения, ожидает серьезное наказание. Особенно это касается тех, кто сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Так, попавшись впервые, водитель расстанется с правами и выплатит 30 тыс. рублей штрафа. Однако за повторное правонарушение водитель под "мухой" может на два года отправиться в колонии и расстаться с правами уже на три года.

Автоинспекторам можно помочь в их нелегкой работе. Сообщайте государственный номер, местонахождение, направление движения автомобиля,за рулём которого нетрезвый человек по телефонам дежурной части ГИБДД Тверской области: (4822)-58-04-00 и (4822)-58-59-00 или 02.

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