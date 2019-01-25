2019-01-25T17:41:30+03:00
Общество

Мужчина выдумал историю с кражей, чтобы получить бесплатный билет из Твери

Он рассказал полицейским, что его обокрали на вокзале
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчина хотел обманом бесплатно поехать на поездеМужчина хотел обманом бесплатно поехать на поездеФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

К транспортным полицейским в Твери обратился 40-летний житель Новгородской области. Мужчина сообщил, что его обокрали на станции. Он, якобы, попросил соседа присмотреть за сумкой с личными вещами, документам и деньгами, а сам отлучился уточнить расписание. По версии заявителя, «сторож» убежал вместе с его вещами. И денег на покупки билетов у мужчины не осталось.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка выяснили, что мужчина лжет. На вокзал он пришел без сумки, а с помощью заявления пытался получить возможность бесплатно доехать до Санкт-Петербурга. Эту версию позже подтвердил и сам «пострадавший».

В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что в отношении мужчины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт на Санкт-Петербургском шоссе в Твери закончен, движение транспорта восстановлено
В одном из поселков Тверской области все дома укрыты опасной наледью и снегом
На новые даты переносится "Нашествие – 2019" в Тверской области
Очередной "Контроль трезвости" стартует на дорогах Тверской области
Спектакль «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» станет первой премьерой года в Театра драмы Твери
Водитель на летней резине спровоцировал серьезную аварию в Твери
Пожарные из Удомли очистили от снега детский дом в Тверской области
О слишком красивой Твери знаменитые артисты рассказали по-своему
Мужчина забрал кошелек, который жительница Тверской области забыла в магазине
За неоплату парковки вновь штрафуют в Твери
Дополнительные средства выделят на поддержку работодателей, трудоустраивающих инвалидов в Тверской области
В Тверскую область идут снегопады и метели
24-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в сексуальном преступлении против ребенка
После пожара в автобусе на трассе М-10 под Тверью уволили главного инженера МУП "ПАТП-1"
Любителя пьяной езды приговорили к 200 часам обязательных работ в Тверской области
Жительница Тверской области с помощью поддельной справки об инвалидности экономила на проезде в электричках
В Тверской области действуют новые правила при приёме в школу детей из одной семьи
Пьяная жительница Тверской области украла кресло-коляску у инвалида
Массовые катания, конкурсы и чаепития запланированы в Татьянин день на открытых катках Твери
Мужчину, который пытался заживо сжечь своих собутыльников в Твери, суд отправил в колонию
Автомобиль загорелся после аварии на трассе М-10 в Тверской области
Нашли пропавших накануне троих детей из Твери