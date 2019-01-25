Мужчина выдумал историю с кражей, чтобы получить бесплатный билет из Твери

СЕГОДНЯ 17:41 2019-01-25T17:41:30+03:00

Он рассказал полицейским, что его обокрали на вокзале

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К транспортным полицейским в Твери обратился 40-летний житель Новгородской области. Мужчина сообщил, что его обокрали на станции. Он, якобы, попросил соседа присмотреть за сумкой с личными вещами, документам и деньгами, а сам отлучился уточнить расписание. По версии заявителя, «сторож» убежал вместе с его вещами. И денег на покупки билетов у мужчины не осталось.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка выяснили, что мужчина лжет. На вокзал он пришел без сумки, а с помощью заявления пытался получить возможность бесплатно доехать до Санкт-Петербурга. Эту версию позже подтвердил и сам «пострадавший».

В пресс-службе ЛО МВД России на станции Тверь сообщили, что в отношении мужчины за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело.