Спектакль «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» станет первой премьерой года в Театра драмы Твери

СЕГОДНЯ 17:13 2019-01-25T17:19:46+03:00

Изменить размер текста: A A

26, 27 и 28 февраля в Тверском театре драмы состоится первая премьера Года Театра.На малой сцене будет представлен спектакль «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» по пьесе Саши Денисовой. Спектакль на камерной сцене называют "уникальным экспериментом" режиссера Александра Павлишина, ведь в постановке пойдет речь о пространстве, не имеющем границ.

Саша Денисова – известный современный драматург, режиссёр, прозаик, шеф-драматург Центра имени Мейерхольда. Ее пьеса «ЛАЙК ЛАЙК ЛАЙК» будет поставлена на театральной сцене впервые, и, легко догадаться, что речь в спектакле пойдёт о людях, публикующих подробности своей жизни в социальных сетях.

- В героях спектакля легко узнать себя или своих знакомых. Они пишут, репостят, умиляются, комментируют, лайкают, троллят, спорят, флиртуют, стирая границы между виртуальным и реальным мирами. Команда создателей обещает зрителям иммерсивное действие, где они на правах участников увидят, как развернуться судьбы героев, и решат, ставить ли им за это свой «лайк», - расказывают о спектакле в Театра драмы.