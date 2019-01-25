Водитель на летней резине спровоцировал серьезную аварию в Твери

СЕГОДНЯ 16:40 2019-01-25T16:40:40+03:00

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В Твери занесло автомобиль, и он врезался в столб. Авария произошла на проспекте Калинина у дома № 64 днем 25 января.

По предварительной информации, водитель "Фольксвагена" не справился с управлением. Автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где врезался в "Шкоду". После этого удара второго участника аварии отбросило в столб.

В УГИБДД Тверской области уточнили, что на немецкой легковушке на задних колесах была установлена летняя резина.

В результате аварии травмы получили пассажиры «Шкоды».