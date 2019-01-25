Пожарные из Удомли очистили от снега детский дом в Тверской области
Добрыми новостями сегодня поделилось Главное управление МЧС по Тверской области. Сотрудники пожарно-спасательной части №8 ГУ МЧС региона расчистили территорию Удомельского детского дома.
Такие мероприятия стали хорошей традицией для спасателей. Личный состав подразделений МЧС постоянно оказывает помощь социально значимым учреждениям: школам, детским садам и больницам в очистке территорий и крыш зданий от снега и наледи, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации.
- Воспитатели детского дома и администрация поблагодарили огнеборцев удомельского пожарно-спасательного гарнизона за такую нужную помощь, а сотрудники Главного управления МЧС напомнили порядок действий при срабатывании пожарной сигнализации и требования к путям эвакуации из здания, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тверской области.