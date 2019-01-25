2019-01-25T16:26:51+03:00
Общество

О слишком красивой Твери знаменитые артисты рассказали по-своему

Видеоролик они назвали более реалистичной версий того, что было снято ранее
Ирина ТАРАСОВА
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Знаменитые актеры представили свою, более реалистичную версию ТвериЗнаменитые актеры представили свою, более реалистичную версию Твери
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Ну, не живется спокойно талантливым людям в Твери. А уж, когда достойный повод находится, то творчество буквально не знает границ.

Так, день рождения Оксаны Васильевой, прекрасной партнерши Арсена Агамаляна, вылилось в интернет-премьеру видеоролика, посвященного Твери. По крайней мере именно так объяснил его появление ведущий мастер сцены Тверского театра драмы Тарас Кузьмин. Однако в словах актера чувствуется очаровательный подвох.

Впрочем, он тут же сам всё и объясняет.

- Ролик Арсена и Оксаны (чемпионов мира по бальным танцам - Ред) получился слишком красивый. Джон Шенгелия, Алексей Марков и Тарас Кузьмин сняли более реалистичную версию и впервые представили на "Ёлочке по-взрослому" 3 января. Оператор обоих роликов Дмитрий Бандура, но почувствуйте разницу.

В первых кадрах знаменитая "троица" - ведущий Алексей Марков, хореограф Джон Шенгелия и актер Тарас Кузьмин буквально восхищаются зимними видами родного города. И если сначала разрушенный Речной как бы случайно появляется в кадре на фоне счастливых знаменитостей у букв "ТВЕРЬ", то потом таких "случайностей" становится все больше.

Изящно пародируя видеоработу Арсена Агамаляна и Оксаны Васильевой, где пара танцует у узнаваемых объектов и достопримечательностей Твери, хореограф, актер и ведущий, мило кружась, обозначают в свою очередь обсуждаемые и проблемные места и темы нашего города. Зрителям остается лишь узнавать то, о чем в последнее время так часто писали СМИ.

В кадр попадают и похоронные оградки, установленные в исторической части города на набережной Волги, которые кстати до сих пор так и не снесли, и постоянные пробки на Старом мосту и... многое другое.

Стоит лишь отметить, что ролик уже сейчас набрал около 20 тысяч просмотров.

О слишком красивой Твери знаменитые артисты рассказали по-своему.

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