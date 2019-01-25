2019-01-25T15:42:06+03:00
Общество

За неоплату парковки вновь штрафуют в Твери

Технический сбой, мешавший принимать оплату через приложение, устранён
Виктория ТУШКОВА
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Сбои в работе оборудования устранены, и парковку вновь можно оплатить онлайнСбои в работе оборудования устранены, и парковку вновь можно оплатить онлайнФото: Виктория ТУШКОВА
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Сайт tverparking.ru работает в штатном режиме, - сообщила сегодня администрация города.

Напомним, в последние дни из-за технических сбоев временно была недоступна оплата парковки онлайн. Как сообщалось ранее, пока сервис не работал, в случае невозможности оплатить стоянку другим способом, штрафы с автомобилистов не взимались.

Вечером 24 января функционирование системы было восстановлено, сегодня проводился мониторинг её работы. Штрафы за неоплату парковки начали взимать с 13:00 сегодняшнего дня (25 января).

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