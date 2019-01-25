Дополнительные средства выделят на поддержку работодателей, трудоустраивающих инвалидов в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-25T15:18:14+03:00

В 2017 - 2018 годах благодаря субсидированию трудоустроено 148 людей с инвалидностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Поддержка таких работодателей позволит дополнительно трудоустроить не менее 50 людей с ограниченными возможностями здоровья. Также будет организовано наставничество и сопровождение для 20 сотрудников с инвалидностью, 10 новых рабочих мест оснастят специальным оборудованием.

- Тверской регион — единственный в ЦФО, который предоставляет субсидии работодателям по четырём направлениям — на выплату заработной платы сотрудникам с инвалидностью, наставничество, сопровождение, оборудование рабочих мест, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Такая поддержка позволила в 2017-2018 годах трудоустроить 148 людей с инвалидностью, жителей региона.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области.