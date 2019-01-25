Мужчина забрал кошелек, который жительница Тверской области забыла в магазине
В Тверской области к полицейским за помощью обратилась 65-летняя жительница Вышнего Волочка. У пенсионерки похитили кошелек, в котором лежали 12 600 рублей.
Стражам правопорядка удалось выяснить, что женщина расплатилась в одной из городских магазинов и оставила свой кошелек на столе при выходе из торгового зала.
На месте происшествия сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей произошедшего.
В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленник был задержан. Им оказался 56-летний местный житель. В содеянном он сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело.