Мужчина забрал кошелек, который жительница Тверской области забыла в магазине

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-25T16:02:12+03:00

За это ему грозит лишение свободы

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В Тверской области к полицейским за помощью обратилась 65-летняя жительница Вышнего Волочка. У пенсионерки похитили кошелек, в котором лежали 12 600 рублей.

Стражам правопорядка удалось выяснить, что женщина расплатилась в одной из городских магазинов и оставила свой кошелек на столе при выходе из торгового зала.

На месте происшествия сотрудники полиции посмотрели записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных свидетелей произошедшего.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что злоумышленник был задержан. Им оказался 56-летний местный житель. В содеянном он сознался. В его отношении возбуждено уголовное дело.