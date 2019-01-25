2019-01-25T14:31:29+03:00
Происшествия

24-летнюю жительницу Тверской области обвиняют в сексуальном преступлении против ребенка

Первое заседание по этому делу пройдет на следующей неделе
Виктория ЖУКОВА
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Девушке грозит до 20 лет колонииДевушке грозит до 20 лет колонииФото: Яна ЛИСИНА
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В Тверской области Конаковский городской суд рассмотрит уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении ребенка, который не достиг 14 лет. Обвиняют в этом преступлении 24-летнюю девушку из Конаковского района. Следствие считает, что она воспользовалась беспомощным состоянием ребенка.

В пресс-службе суда сообщили, что первое заседание по этому делу пройдет в среду, 30 января. Слушание будет закрытым. Подробности случившегося также не раскрываются. Однако известно, что инцидент произошел в июле прошлом году в одном из поселков Конаковского района.

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