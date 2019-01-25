2019-01-25T15:02:36+03:00
Общество

После пожара в автобусе на трассе М-10 под Тверью уволили главного инженера МУП "ПАТП-1"

А технического директора предприятия понизили в должности
Виктория ЖУКОВА
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Потушить автобус смогли сотрудники УМЧС Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Ирина ХитраяПотушить автобус смогли сотрудники УМЧС Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/ Ирина Хитрая
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Под Тверью на развязке трассы М-10 24 января около 23:30 загорелся автобус, принадлежащий МУП "ПАТП-1".

Пожар произошел во время движения в моторном отсеке. Во время инцидента водитель действовал по инструкции: увидел дым и высадил всех пассажиров. Самостоятельно ликвидировать возгорание он не смог и вызвал пожарных. Когда автобус потушили, его отбуксировали на базу МУП "ПАТП-1".

Известно, что транспортное средство было полностью самортизировано в сентябре 2017 года. Перед пожаром автобус был на ремонте – устраняли неисправности в двигателе.

В администрации Твери сообщили, что из-за ненадлежащей организации работы ремонтной службы и нарушение регламента проведения работ, после пожара от занимаемой должности был освобожден главный инженер МУП "ПАТП-1". Также технического директора предприятия понизили в должности, а новый техдиректор получил задачу организовать нормативную работу ремонтных служб.

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