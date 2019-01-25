2019-01-25T13:42:44+03:00
Общество

Любителя пьяной езды приговорили к 200 часам обязательных работ в Тверской области

За руль нарушитель не сможет сесть в течение ближайших полутора лет
Альберт БОЙКОВ
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Суд признал мужчину виновным в преступленииСуд признал мужчину виновным в преступленииФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Краснохолмском районе вынесено обвинительное заключение в отношении жителя Ярославской области 1991 года рождения, которого признали виновным в совершении преступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

26 сентября 2018 года полицейские после проверки документов попытались отправить водителя на медосвидетельствование, так как от него пахло алкоголем, однако он отказался. Позже выяснилось, что ранее мужчина уже попадал в ДТП в пьяном состоянии, после чего покинул место аварии.

Как сообщает прокуратура Тверской области, подсудимого приговорили к 200 часам обязательных работ, а также на полтора года запретили заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством.

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