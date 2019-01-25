Жительница Тверской области с помощью поддельной справки об инвалидности экономила на проезде в электричках
Ее ждет суд
Женщина пользовалась льготами при проезде в электричкахФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Тверской области 44-летняя жительница Конаковского района использовала фальшивый документ для приобретения билетов в пригородных поездах. Расследование проводили сотрудники Тверской межрайонной транспортной прокуратуры.
Обвиняемая сделала поддельную справку об инвалидности. И в течение 2017 года приобретала по ней в железнодорожных кассах льготные билеты для проезда в электричках.
Теперь уголовное дело будет рассматривать суд. Грозит женщине арест до шести месяцев за использование подложного документа.