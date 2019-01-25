2019-01-25T12:39:21+03:00
Общество

В Тверской области действуют новые правила при приёме в школу детей из одной семьи

Первоклашки имею право пойти учиться туда, где уже обучаются их родные
Виктория ЖУКОВА
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Прием в первые классы должен начаться не позднее 1 февраляПрием в первые классы должен начаться не позднее 1 февраляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области установлены новые правила при приеме детей в школу. Теперь первоочередные права на зачисление на свободные места в 1 класс будут иметь дети, у которых в этой школе обучаются их старшие братья или сёстры.

Нововведение касается тех детей, которые не зарегистрированы на территории муниципалитета, закреплённого за школой. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Также заявления в 1 класс от родителей, проживающих на закреплённой за школой территории, начинают принимать не позднее 1 февраля. Приём заявлений в 1 класс на оставшиеся свободные места стартует не позднее 1 июля.

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