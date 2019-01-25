В Тверской области действуют новые правила при приёме в школу детей из одной семьи

СЕГОДНЯ 12:39 2019-01-25T12:39:21+03:00

Первоклашки имею право пойти учиться туда, где уже обучаются их родные

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В Тверской области установлены новые правила при приеме детей в школу. Теперь первоочередные права на зачисление на свободные места в 1 класс будут иметь дети, у которых в этой школе обучаются их старшие братья или сёстры.

Нововведение касается тех детей, которые не зарегистрированы на территории муниципалитета, закреплённого за школой. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Также заявления в 1 класс от родителей, проживающих на закреплённой за школой территории, начинают принимать не позднее 1 февраля. Приём заявлений в 1 класс на оставшиеся свободные места стартует не позднее 1 июля.