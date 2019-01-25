Пьяная жительница Тверской области украла кресло-коляску у инвалида

СЕГОДНЯ 12:02 2019-01-25T12:02:59+03:00

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В Тверской области назначили наказание женщине, которая украла кресло-коляску с электроприводом для инвалидов.

В сентябре прошлого года подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметила в Осташкове оставленное без присмотра кресло-коляску с электроприводом. Она решила ее украсть, причинив владельцу значительный ущерб.

- Впоследствии имущество потерпевшему было возвращено, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщину признали виновной по данному уголовному делу и назначили 160 часов обзяательных работ.