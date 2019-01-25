2019-01-25T11:38:08+03:00
Общество

Массовые катания, конкурсы и чаепития запланированы в Татьянин день на открытых катках Твери

Всем студентам прокатиться на коньках можно бесплатно
Виктория ЖУКОВА
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Студенты встречают Татьянин деньСтуденты встречают Татьянин деньФото: Анна КОЛПАКОВА
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Тверские студенты 25 января отмечают свой праздник. Специально для всех учащихся в Верхневолжье проходит акция. Сегодня студенты смогут бесплатно посетить открытые катки, государственные и муниципальные учреждения культуры и спорта.

ТвГУ традиционно отмечают Татьянин день на коньках. На стадионе "Текстильщик" в Пролетарском районе студенты устаивают массовые катания с перерывами на совместные чаепития. Начнется мероприятие в 13:00.

Также массовые катания пройдут на ледовой площадке возле бассейна "Радуга", в Городском саду, в парке Победы и на площади Славы. Со своими коньками все студенты смогут прокатиться бесплатно.

А на открытом катке возле Бобачевской роще в 15:30 начнется праздничная программа. Кроме массовых катаний и хорошего настроя участков ждет горячий чай и сладкое угощение.

Дня российского студенчества отметят и в парке Победы, но уже 26 января. Здесь будет организована тематическая фото-зона, различные конкурсы, мастер-классы, квесты и розыгрыши призов.

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