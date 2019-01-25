2019-01-25T11:03:41+03:00
Происшествия

Мужчину, который пытался заживо сжечь своих собутыльников в Твери, суд отправил в колонию

Он поджег расселенный дом
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина собирался сжечь заживо своих собутыльниковМужчина собирался сжечь заживо своих собутыльниковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Твери суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина без определенного места, который совершил покушение на убийство.

В судебном заседании было установлено, что мужчина в ночь на 8 июля прошлого года распивал алкоголь со своими приятелями в расселенном доме на улице Коминтерна. Поссорившись с собутыльниками, обвиняемый решил сжечь дом. Он разлил легковоспламеняющую жидкость на входную дверь второго этажа, где легли спать его приятели, а также на деревянный пол и лестницу.

Мужчины успели вовремя покинуть загоревшееся здание через окно. Пожар потушили сотрудники МЧС.

- Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор еще в законную силу не вступил.

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