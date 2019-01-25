Автомобиль загорелся после аварии на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-25T10:38:30+03:00

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В Тверской области на 307 километре трассы М-10 в Вышневолоцком районе столкнулись два автомобиля. Авария произошла рано утром сегодня, 25 января.

По предварительным данным, водитель одной легковушки не уступил дорогу второму участнику ДТП при встречном разъезде. После удара автомобиль виновника загорелся.

В результате машина практически полностью сгорела.

Травмы плеча в результате дорожно-транспортного происшествия получил второй водитель. С ним работали врачи. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.