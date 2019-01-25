2019-01-25T10:29:21+03:00
Общество

Нашли пропавших накануне троих детей из Твери

Устанавливаются причины их ухода из дома
Виктория ЖУКОВА
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К поискам детей оперативно присоединились следователи СКК поискам детей оперативно присоединились следователи СКФото: Мария ЛЕНЦ
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23 января в Твери пропали три несовершеннолетних подростка: два мальчика 10 и 14 лет, а также 15-летняя девочка.

Утром сегодня, 25 января волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» сообщили, что всех детей нашли. Подробности поисков и причины их ухода из дома пока не раскрываются.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области уточнили, что дети общались через соцсети. На звонки родственников и сотрудников правоохранительных органов они не отвечали. В ночь на 24 января они остались ночевать у своего друга, а следующее дни планировали провести в в подъездах многоэтажных домов. 24 января детей жители Твери видели в торговых центрах города.

Напомним, что все пропавшие дети живут в одном районе - на улицах Склизкова, Орджоникидзе и Фадеева. Причем один из мальчиков сбегает из дома уже не первый раз. В прошлый раз его обнаружили в одном из торговых центров Твери.

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