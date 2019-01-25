2019-01-25T10:00:04+03:00
Происшествия

В Твери молодая автомобилистка сбила несовершеннолетнего ребенка

Потерпевший перебегал дорогу в неположенном месте
Альберт БОЙКОВ
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Ребенку все-таки понадобилась помощь врачейРебенку все-таки понадобилась помощь врачейФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 24 января, в Твери на проспекте Калинина в районе дома №21А, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. Неприятный инцидент случился, когда на часах было около 14:00.

Дорожные полицейские выяснили, что 26-летняя обладательница автомобиля "Nissa Almera" сбил ребенка, когда он перебегал дорогу в неположенном месте.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, некоторое время спустя мальчик вместе с родителями обратился за помощью в Детскую областную клиническую больницу Твери.

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