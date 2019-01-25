По улицам Твери проедет эвакуатор с разбитой на железнодорожном переезде машиной
В Твери 25 января в 11:00 пройдет необычная акция "Будь внимателен на железнодорожном переезде". По улицам города на эвакуаторе проедет поврежденный автомобиль, к которому будет прикреплен баннер "Не пополняй страшную статистику!". Водителям также будут раздавать памятку с правилами безопасности.
Профилактическое мероприятие, которое должно заставить автомобилистом задуматься, придумали сотрудники Октябрьской железной дороги. Ведь к опасным ситуациям на железнодорожных переездах чаще всего приводит именно невнимательность и безответственность водителей.
Напомним, подобная авария произошла 17 января недалеко от Максатихи. 23-летний водитель проигнорировал сигналы и выехал на переезд перед товарным поездом.