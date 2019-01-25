2019-01-25T09:48:36+03:00
Общество

По улицам Твери проедет эвакуатор с разбитой на железнодорожном переезде машиной

Железнодорожники пытаются заставить водителей задуматься о последствиях безрассудных решений
Виктория ЖУКОВА
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Машину так сильно искорежило после столкновения с поездом Фото: УГИБДД России по Тверской областиМашину так сильно искорежило после столкновения с поездом Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери 25 января в 11:00 пройдет необычная акция "Будь внимателен на железнодорожном переезде". По улицам города на эвакуаторе проедет поврежденный автомобиль, к которому будет прикреплен баннер "Не пополняй страшную статистику!". Водителям также будут раздавать памятку с правилами безопасности.

Профилактическое мероприятие, которое должно заставить автомобилистом задуматься, придумали сотрудники Октябрьской железной дороги. Ведь к опасным ситуациям на железнодорожных переездах чаще всего приводит именно невнимательность и безответственность водителей.

Напомним, подобная авария произошла 17 января недалеко от Максатихи. 23-летний водитель проигнорировал сигналы и выехал на переезд перед товарным поездом.

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