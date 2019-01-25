Мужчина получил ожоги 45% тела во время пожара в расселенном бараке в Твери

СЕГОДНЯ 09:26 2019-01-25T09:26:50+03:00

В аварийном доме находился мужчина без определенного места жительства Фото: УМЧС России по Тверской области

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В Твери в ночь с 24 на 25 января загорелся двухэтажный деревянный расселенный барак на улице Пржевальского. Информация о возгорании поступила спасателям МЧСв 23:01.

В 23:42 удалось локализовать возгорание, а в 00:21 полностью потушить. За это время огонь успел повредить комната на втором этаже. Ущерб устанавливается.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области сообщили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В здании на момент возгорания находился мужчина. Спасателям удалось вывести его на безопасное расстояние, однако мужчина получил ожоги 45% тела.