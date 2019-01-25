2019-01-25T09:02:21+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Твери изменился режим работы светофора

Автоинспекторы борются с заторами на Волоколамском проспекте
Виктория ЖУКОВА
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Водители смогут быстрее проехать данный перекрестокВодители смогут быстрее проехать данный перекрестокФото: Олег УКЛАДОВ
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В Твери на оживленном перекрестке изменилась схема проезда. С 24 января по-новому начали работать светофоры, установленные на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Склизкова.

Теперь в отдельную фазу выделена работа дополнительной зеленой «стрелки», которая разрешает повороты налево с Волоколамского проспекта.

Также на перекрестке значительно сократили время для пешеходов. На переход проезжей части через улицу Склизкова жителям оставили только 25 секунд (раньше было 70).

По информации региональной Госавтоинспекции, нововведения позволят разгрузить правую полосу от машин, поворачивающих направо с Волоколамского проспекта на улицу Склизкова. При этом всем участкам дорожного движения следует быть внимательными.

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