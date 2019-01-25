Автобус сгорел ночью на трассе под Тверью

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-25T08:34:10+03:00

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Под Тверью в ночь на 25 января загорелся автобус ЛиАЗ. Произошло это на трассе М-10, на развязке у танка.

По предварительным данным, в момент пожара в автобусе ехали два пассажира и водитель. Они успели вовремя отойти на безопасное расстояние. Огонь охватил сначала моторный отсек автобуса, а после перекинулся в салон. Самостоятельно потушить транспортное средство у водителя не получилось.

Подробности случившегося устанавливаются. Очевидцы успели снять пожар на видео. Эти кадры были опубликованы в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь».

Напомним, что такой же автобус полыхал в Твери в ноябре. Тогда водителя подвели огнетушители, которые не сработали при использовании.