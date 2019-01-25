В Твери пропали три несовершеннолетних ребенка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-01-25T08:15:27+03:00

Подростки ушли из дома 23 января и до сих пор не вернулись

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В Твери пропали три подростка: 10-летний Матвей, 15-летняя Ксения, 14-летний Руслан. Они ушли из дома 23 января и пока не вернулись. О поисках информируют волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

У самой старшей девочки рыжие короткие волосы. Ростом она 170 сантиметров. Была одета в серую куртку до колен, черные штаны, рыжие лосины с черными треугольниками и синие дутые сапоги.

14-летний Руслан ранее уже уходил из дома. На нем в день пропажи была одета черная куртка, серые спортивные штаны и темно-синие ботинки.

10-летний мальчик ростом 165 сантиметров. Был одет в синюю куртку, темно-зеленую шапку, серые спортивные штаны и серо-голубые высокие зимние ботинки с оранжевой вставкой.

Подробности о поисках можно узнать в группе волонтеров в соцсети. Информацию о детях следует сообщить по телефонам: 8-910-646-34-34, 8-904-014-12-34 или 102.