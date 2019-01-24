День студента отметят в парке Победы Твери

СЕГОДНЯ 23:01 2019-01-24T23:10:54+03:00

Вход на каток со своими коньками для студентов будет бесплатным

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26 января, в субботу, в парке Победы Твери пройдет праздник, посвященный Дню Студента и Дню всех Татьян. Начало с 14.00.

В программе мероприятия:

- Работа тематической фотозоны (с 14:00 до 18:00) (возле горки и катка)

- Квест для студентов, их друзей и родственников. (с 14:00 до 15:00) (сбор возле горки)

- Лотерея на для тех, кто на катке (в 15:30) (на катке)

- Акция для Татьян от партнеров мероприятия.

Будут на празднике и бонусы, как для студентов, так и для всех Татьян. Так, скидка на каток для Татьян составит 50%. А для студентов со своими коньками вход на каток и вовсе будет бесплатным.