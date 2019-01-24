В Детском музейном центре Твери научат плести из бересты

СЕГОДНЯ 22:39 2019-01-24T23:17:59+03:00

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26 января, в субботу, в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея пройдет мастер-класс по плетению из бересты.

На первом занятии посетители будут делать закладку для книги. Мастер, который будет учить работать с берестой, - Гаврилов Александр Анатольевич. С его работами можно познакомиться на выставках и мастер-классах в Берново, Василёво, музее имени Л. Чайкиной, в библиотеке имени Герцена.

Встреча пройдет в рамках выставки "Славянские мифы", которая работает ежедневно с 11.00 до 17.00, кроме выходных - воскресенья и понедельника.

Стоимость мастер-класса 200 руб.

ул. Советская, 3а

Начало мастер-класса в 15.00.

Тел.: 45-71-76.