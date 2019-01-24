Вторая серьезная авария в Тверской области: один человек погиб и трое получили травмы
Иномарка выехала на встречную полосу
В аварии погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Недалеко от Твери 24 января автомобиль «KIA Rio» врезался в «Lada Largus». Легковушки не поделили дорогу Тверь - Бежецк в Калининском районе 24 января около 15:00.
По предварительной информации, водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и там столкнулся с «Ладой». От удара «Киа» вылетела в кювет.
В результате аварии пассажир иномарки погиб на месте. Оба водителя получили тяжелые травмы. Также пострадал пассажир «Лады». Их всех на «скорой» доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.
Напомним, что утром в Кимрском районе произошло подобное лобовое столкновение.