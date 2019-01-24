2019-01-24T18:11:08+03:00
Звезды

Спектакля по произведениям Даниила Хармса «Большие метаморфозы» пройдет в Твери

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Постановка представляет собой расширенную версию современного спектакля по произведениям Даниила ХармсаПостановка представляет собой расширенную версию современного спектакля по произведениям Даниила Хармса
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30 января в Тверской областной картинной галерее пройдет спектакль «Большие метаморфозы» режиссёра Надежды Лутьяновой. Постановка представляет собой расширенную версию современного спектакля по произведениям Даниила Хармса.

В рамках мероприятия будет экспонироваться графическая работа «Зрители. В театральной ложе» (1925) одного из самых талантливых советских художников Александра Александровича Дейнеки (1899-1969).

Внимание! Доступ в экспозиционный зал будет ограничен за 30 минут до спектакля.

Вход по билету на выставку «Маэстро» (стоимость билета для взрослого – 60 руб.).

Тверская областная картинная галерея, БЦ «Донской».

ул. Дмитрия Донского, 37 стр. 1.

Начало в 19.00.

Справки по телефону: 39-80-35.

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