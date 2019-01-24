Спектакля по произведениям Даниила Хармса «Большие метаморфозы» пройдет в Твери
30 января в Тверской областной картинной галерее пройдет спектакль «Большие метаморфозы» режиссёра Надежды Лутьяновой. Постановка представляет собой расширенную версию современного спектакля по произведениям Даниила Хармса.
В рамках мероприятия будет экспонироваться графическая работа «Зрители. В театральной ложе» (1925) одного из самых талантливых советских художников Александра Александровича Дейнеки (1899-1969).
Внимание! Доступ в экспозиционный зал будет ограничен за 30 минут до спектакля.
Вход по билету на выставку «Маэстро» (стоимость билета для взрослого – 60 руб.).
Тверская областная картинная галерея, БЦ «Донской».
ул. Дмитрия Донского, 37 стр. 1.
Начало в 19.00.
Справки по телефону: 39-80-35.