2019-01-24T18:02:30+03:00
Общество

Новый томограф закупят для ЦРБ в Торжке Тверской области

Так распорядился губернатор региона
Виктория ТУШКОВА
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В ЦРБ работают дневной и круглосуточный стационары, женская консультация, отделение СМПВ ЦРБ работают дневной и круглосуточный стационары, женская консультация, отделение СМПФото: Константин ИВШИН
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В рамках рабочего визита в район Торжокскую центральную районную больницу посетил губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что зданию требуется не только текущий, но и капитальный ремонт. Министерству здравоохранения Тверской области поручено проработать вопросы о благоустройстве территории ЦРБ и закупки нового томографа для учреждения - сообщает правительство региона.

СПРАВКА КП

Торжокская ЦРБ - межрайонный медицинский центр и обслуживает не толькоТоржокский район, но и жителей Кувшиновского и Спировского районов. В кардиологическое отделение больницы поступают пациенты из Кувшиновского района и Осташковского городского округа.

В больнице организован круглосуточный и дневной стационары, работают поликлиники для взрослых и детей, женская консультация, отделение скорой помощи на четыре бригады в смену.

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