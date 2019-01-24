Новый томограф закупят для ЦРБ в Торжке Тверской области
В рамках рабочего визита в район Торжокскую центральную районную больницу посетил губернатор Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что зданию требуется не только текущий, но и капитальный ремонт. Министерству здравоохранения Тверской области поручено проработать вопросы о благоустройстве территории ЦРБ и закупки нового томографа для учреждения - сообщает правительство региона.
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Торжокская ЦРБ - межрайонный медицинский центр и обслуживает не толькоТоржокский район, но и жителей Кувшиновского и Спировского районов. В кардиологическое отделение больницы поступают пациенты из Кувшиновского района и Осташковского городского округа.
В больнице организован круглосуточный и дневной стационары, работают поликлиники для взрослых и детей, женская консультация, отделение скорой помощи на четыре бригады в смену.