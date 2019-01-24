В Тверской области задержаны молодые похитители аккумулятора

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-24T17:56:02+03:00

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В Торжке Тверской области полицейские задержали подозреваемых в краже двух аккумуляторных батарей. К силовикам с заявлением о пропаже устройств обратился местный житель. Потерпевший сообщил, что в ночное время неизвестные украли из припаркованного "МАЗа" батареи и скрылись в неизвестном направлении.

Ущерб потерпевший оценил в 13 тыс рублей. Прибывшие на место происшествие полицейские собрали улики, опросили потерпевшего и свидетеля, после чего принялись искать похищенное имущество.

Через некоторое время были задержаны и подозреваемые. Ими оказались молодые люди 19 и 21 года. Задержанные уже признались в содеянном. Во время разбирительств установлена, что парни причастны еще к одному эпизоду противоправной деятельности.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодым людям грозит до пятил лет лишения свободы.