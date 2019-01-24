Тверичан, умеющих музицировать, приглашают принять участие в акции «Ленинградская симфония»
О старте акции, приуроченной к 75-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда объявила городская администрация.
Символом несломленного духа ленинградцев стала 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, которую композитор написал во время блокады - «Ленинградская симфония». Чтобы присоединиться к акции и поддержать сохранение памяти о днях блокады и стойкости ленинградцев, нужно сыграть на камеру небольшой отрывок или просто мотив из 7-ой симфонии Шостаковича. В конце видео необходимо произнести: «Ленинград — 75. Мы не забудем!».
Видео нужно выложить в любую социальную сеть с хэштегами: #ленинградскаясимфония #ленинград75 #мынезабудем