За кражу телефона в Тверской области мужчина отправится в колонию
Предыдущая судимость ничему не научила злоумышленника
Ущерб составил 8300 рублейФото: Александр Новиков
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В Тверской области суд назначил наказание мужчине, который украл телефон.
По информации следствия, произошло это в ноябре прошлого года. Тогда обвиняемый отдыхал со своими знакомыми в Лихославьском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подождал пока его приятели уснут и украл сотовый телефон. Владелец оставил мобильный на кухни квартиры. Ущерб составил 8300 рублей.
В пресс-службе Лихославльский районный суд сообщили, что злоумышленник ранее уже был судим. Он вновь был признан виновным и получил лишения свободы на одни год восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.