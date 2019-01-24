За кражу телефона в Тверской области мужчина отправится в колонию

СЕГОДНЯ 17:17 2019-01-24T17:17:51+03:00

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В Тверской области суд назначил наказание мужчине, который украл телефон.

По информации следствия, произошло это в ноябре прошлого года. Тогда обвиняемый отдыхал со своими знакомыми в Лихославьском районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина подождал пока его приятели уснут и украл сотовый телефон. Владелец оставил мобильный на кухни квартиры. Ущерб составил 8300 рублей.

В пресс-службе Лихославльский районный суд сообщили, что злоумышленник ранее уже был судим. Он вновь был признан виновным и получил лишения свободы на одни год восемь месяцев в исправительной колонии строгого режима.