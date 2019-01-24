Тверская картинная галерея приглашает жителей посетить реставрационные мастерские

СЕГОДНЯ 16:35 2019-01-24T16:36:58+03:00

Организаторы будут набирать группы на экскурсии не более 8 человек Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В Тверской областной картинной галерее пройдут встречи с реставраторами в рамках программы новых тематических экскурсий «Открытые мастерские». Посетить их могут все желающие в здании Тверского императорского дворца по предварительной записи по телефону 34-62-43.

Мероприятие запланировано на каждую последнюю пятницу месяца. Организаторы будут набирать группы не более 8 человек. Единственное ограничение - 12+.

Первая встреча пройдет уже завтра, 25 января в 18:00. Состоится две тематические экскурсии: «Реставрация масляной живописи» и «Реставрация темперной живописи».

- Реставраторы расскажут о том, как происходило восстановление живописной коллекции галереи, о причинах старения и повреждения картин, о методах сохранения произведений, а также познакомят посетителей с приемами создания иконы и эволюцией иконописи. Еще будут организованы экскурсии в реставрационные мастерские, - уточнили в пресс-службе областного правительства.