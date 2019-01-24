Суд рассмотрит дело предпринимателя, по вине которого на человека с домкрата упал автобус в Твери

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-24T16:00:39+03:00

В арендованной автобазе не были созданы подходящих условий для предрейсового осмотра автобусов

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В Твери Заволжский районный суд будет рассматривать уголовное дело о нарушении охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Обвиняемая – предпринимать. Она арендовала помещение автобазы, в котором автобус насмерть придавил мужчину.

Трагедия произошла на проезде Стеклопластиков в Твери. Автобус сорвался с механического гидравлического домкрата и упал на человека, который его ремонтировал.

Следствие установило, что предпринимательница можно использовать помещение только под стоянку автобусов. Проводить ремонт или какие-либо еще действия она не имела право. Тем более в автобазе не были созданы подходящих условий для предрейсового осмотра автобусов.