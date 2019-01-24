Директор фирмы в Тверской области задолжал энергетикам 2,4 млн рублей и построил на эти деньги дом

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-24T15:22:57+03:00

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В Тверской области сотрудники полиции обнаружили злоупотребление полномочиями со стороны руководителя одной из компаний по обслуживанию водопроводных сетей в Бологое.

Было установлено, что предприниматель для хозяйственной деятельности своей фирмы заключил договор с ресурсоснабжающей организацией на поставку электричества. Выставленные счета на оплату электроэнергии, мужчина оплачивал из бюджета организации лишь частично. Оставшиеся деньги для расчетов с энергетиками он потратил на покупку материалов для строительства своего дома.

В итоге он причин ущерб ресурсоснабжающей организации на сумму более 2 миллионов 400 тысяч рублей.

В УМВД России по Тверской области рассказали, что в отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет колонии.