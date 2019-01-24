В некоторых домах Тверской области не сделали обещанный капремонт

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-24T14:51:21+03:00

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В Тверской области прокуратура Кувшиновского района проверила исполнение жилищного законодательства. Было установлено, что в некоторых домах не доделан ремонт.

Причем здания вошли в краткосрочные планы в целях реализации региональных программ в 2016 году и на 2017 - 2019 годы, утвержденные Постановлениями Правительства Тверской области. Речь идет о многоквартирных домах №№ 4, 10 по улице Бумажников, № 11 по улице Экономическая, №№ 7,8 по переулку Маяковского в Кувшиново.

- На момент проверки не выполнены обязательства, предусмотренные ст. 182 ЖК РФ, в частности, не обеспечена подготовка заданий на оказание услуг и выполнение работ и при необходимости проектная документация и не привлечены подрядные организации, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Центральный районный суд Твери было направлено исковое заявление о признании незаконным бездействия Фонда и обязании сделать капремонт в домах.

Напомним, что работу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов во всех районах Тверской области проверяет прокуратура.