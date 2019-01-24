Пешеход попал под иномарку в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-24T14:27:28+03:00

Пешеход попал с травмами в больницу Фото: Иван ВИСЛОВ

Потерпевший попал с травмами в больницу

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В среду, 22 января, в Кувшиново Тверской области произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Дорожное происшествие случилось около 15:30 на улице Семашко, в районе дома №34.

Полицейские выснили, что водитель "ВАЗа 2115" не предоставил на перекрёстке преимущество в движении автомобилю "Ford Focus", который уходя из столкновения сбил стоящего на правой обочине пешехода.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал с различными травмами в больницу.