Пешеход попал под иномарку в Тверской области
Потерпевший попал с травмами в больницу
Пешеход попал с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 22 января, в Кувшиново Тверской области произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. Дорожное происшествие случилось около 15:30 на улице Семашко, в районе дома №34.
Полицейские выснили, что водитель "ВАЗа 2115" не предоставил на перекрёстке преимущество в движении автомобилю "Ford Focus", который уходя из столкновения сбил стоящего на правой обочине пешехода.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал с различными травмами в больницу.