Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области
В Твери сегодня, 24 января наградили победителей регионального конкурса профессионального мастерства "Грани".
Шеф-редактор "КП" - Тверь" Татьяна Румянцева стала лауреатом в номинации "Люди региона" за серию репортажей в рамках акции "100-летие Комсомола на Тверской земле".
Также лауреатом в номинации "Сделано в Тверской области" стал редактор тверской редакции "Радио «Комсомольская правда" (99,3 FM) Игорь Аксенов.
Ежегодный конкурс профессионального мастерства средств массовой информации "Грани" проходит с 2013 года по решению правительства Тверской области.
Татьяна Румянцева - лауреат конкурса "Грани"Фото: Алина ПЕТРОВА
Вручение награды Игорю АксеновуФото: Алина ПЕТРОВА
Игорь Аксенок - лауреат конкурса "Грани"Фото: Алина ПЕТРОВА