Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-24T14:01:18+03:00

Еще одним лауреатом конкурса стал редактор тверской редакции "Радио "Комсомольская правда"

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В Твери сегодня, 24 января наградили победителей регионального конкурса профессионального мастерства "Грани".

Шеф-редактор "КП" - Тверь" Татьяна Румянцева стала лауреатом в номинации "Люди региона" за серию репортажей в рамках акции "100-летие Комсомола на Тверской земле".

Также лауреатом в номинации "Сделано в Тверской области" стал редактор тверской редакции "Радио «Комсомольская правда" (99,3 FM) Игорь Аксенов.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства средств массовой информации "Грани" проходит с 2013 года по решению правительства Тверской области.

Татьяна Румянцева - лауреат конкурса "Грани"Фото: Алина ПЕТРОВА

Вручение награды Игорю АксеновуФото: Алина ПЕТРОВА