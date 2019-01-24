Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней
24 января движение по Санкт-Петербургскому шоссе не откроют. Коммунальщикам для проведения ремонтных работ понадобилось больше времени, чем планировалось.
В администрации Твери сообщили, что объем работ превысил изначальную оценку, поэтому магистраль будет перекрыта еще несколько дней.
Напомним, что проехать транспорт по Санкт-Петербургскому шоссе в настоящий момент может только в сторону центра города по одной открытой полосе. В обратном направлении проезд осуществляется через Перекопский переулок, улицы Веселова и Оборонная. Также можно объехать участок через улицу Луначарского и 2-ая Красина.
Маршрут муниципального и коммерческого транспорта временно изменен.