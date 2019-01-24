2019-01-24T13:24:32+03:00
Общество

Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней

Закончить ремонт раньше планируемого срока не получается
Виктория ЖУКОВА
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Санкт-Петербургское шоссе будет перекрыта еще несколько днейСанкт-Петербургское шоссе будет перекрыта еще несколько днейФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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24 января движение по Санкт-Петербургскому шоссе не откроют. Коммунальщикам для проведения ремонтных работ понадобилось больше времени, чем планировалось.

В администрации Твери сообщили, что объем работ превысил изначальную оценку, поэтому магистраль будет перекрыта еще несколько дней.

Напомним, что проехать транспорт по Санкт-Петербургскому шоссе в настоящий момент может только в сторону центра города по одной открытой полосе. В обратном направлении проезд осуществляется через Перекопский переулок, улицы Веселова и Оборонная. Также можно объехать участок через улицу Луначарского и 2-ая Красина.

Маршрут муниципального и коммерческого транспорта временно изменен.

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