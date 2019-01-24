2019-01-24T13:13:41+03:00
Общество

Региональное УФСИН наградило редакцию "КП-"Тверь" благодарственным письмом

Грамоту представителю издания вручил Константин Книс
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Тверскую объединенную редакции сайта, радио и газеты "Комсомольская правда" наградили благодарственным письмомТверскую объединенную редакции сайта, радио и газеты "Комсомольская правда" наградили благодарственным письмомФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 24 января, в УФСИН России по Тверской области были подведены итоги работы ведомства за 2018 год.

Начальник регионального федерального органа Константин Книс рассказал каких результатов добились его подопечные, а также поведал в каких областях им надо "поднажать". Лучшие сотрудники УФСИН были отмечены благодарственными письмами, а некоторые из них награждены и ведомственными наградами.

Не остались в стороне и СМИ. Так, коллектив тверской объединенной редакции сайта, радио и газеты "Комсомолькая Правда" был награжден благодарственным письмом "за активное и плодотворное взаимодействие и информационную поддержку". Почетную грамоту представителю редакцию вручил начальник УФСИН России по Тверской области Константин Книс.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под иномарку в Тверской области
Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области
Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней
Штрафы за неоплаченную парковку в Твери временно взимать не будут
Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери
Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления
Юный хулиган повредил два автомобиля на 70 тысяч рублей в Тверской области
Остановку "Улица Комарова" в Твери временно перенесли на улицу Веселова
Пьяный 20-летний парень врезался на автомобиле в столб в Твери
Мобильные бригады врачей осмотрели свыше четырех тысяч жителей Тверской области
Один человек погиб и трое пострадали во время аварии в Тверской области
Маршрутка несколько метров протащила 64-летнюю женщину по проезжей части в центре Твери
Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери
В Тверской области дешевеют яйца, свинина и вареная колбаса
В колонию отправится водитель, который пьяным спровоцировал смертельную аварию в Тверской области
25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области
Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области
Работникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят зарплату
За избиение полицейского житель Тверской области получил реальный срок
Более 300 тысяч рублей удалось сэкономить на госзакупках в Тверской области