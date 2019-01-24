Региональное УФСИН наградило редакцию "КП-"Тверь" благодарственным письмом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-24T13:13:41+03:00

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В четверг, 24 января, в УФСИН России по Тверской области были подведены итоги работы ведомства за 2018 год.

Начальник регионального федерального органа Константин Книс рассказал каких результатов добились его подопечные, а также поведал в каких областях им надо "поднажать". Лучшие сотрудники УФСИН были отмечены благодарственными письмами, а некоторые из них награждены и ведомственными наградами.

Не остались в стороне и СМИ. Так, коллектив тверской объединенной редакции сайта, радио и газеты "Комсомолькая Правда" был награжден благодарственным письмом "за активное и плодотворное взаимодействие и информационную поддержку". Почетную грамоту представителю редакцию вручил начальник УФСИН России по Тверской области Константин Книс.