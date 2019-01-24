Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери
В Твери следователи СК заинтересовались происшествием, в котором пострадала 64-летняя женщина. Действия водителя маршрутного такси не отвечали требованиям безопасности.
Напомним, 23 января в районе дома №9 на Тверском проспекте Твери водитель маршрутки поспешил закрыть автоматическую дверь. В этот момент в салон маршрутного такси садилась женщина. Ей зажало руку. После этого водитель начал отъезжать от остановки, волоча пассажирку по проезжей части.
- Московским межрайонным следственным отделом Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.