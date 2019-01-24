2019-01-24T13:04:13+03:00
Общество

Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери

Автоматическая дверь зажала руку пенсионерки
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
В Твери следователи СК заинтересовались происшествием с маршруткойВ Твери следователи СК заинтересовались происшествием с маршруткойФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Твери следователи СК заинтересовались происшествием, в котором пострадала 64-летняя женщина. Действия водителя маршрутного такси не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, 23 января в районе дома №9 на Тверском проспекте Твери водитель маршрутки поспешил закрыть автоматическую дверь. В этот момент в салон маршрутного такси садилась женщина. Ей зажало руку. После этого водитель начал отъезжать от остановки, волоча пассажирку по проезжей части.

- Московским межрайонным следственным отделом Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под иномарку в Тверской области
Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области
Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней
Региональное УФСИН наградило редакцию "КП-"Тверь" благодарственным письмом
Штрафы за неоплаченную парковку в Твери временно взимать не будут
Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления
Юный хулиган повредил два автомобиля на 70 тысяч рублей в Тверской области
Остановку "Улица Комарова" в Твери временно перенесли на улицу Веселова
Пьяный 20-летний парень врезался на автомобиле в столб в Твери
Мобильные бригады врачей осмотрели свыше четырех тысяч жителей Тверской области
Один человек погиб и трое пострадали во время аварии в Тверской области
Маршрутка несколько метров протащила 64-летнюю женщину по проезжей части в центре Твери
Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери
В Тверской области дешевеют яйца, свинина и вареная колбаса
В колонию отправится водитель, который пьяным спровоцировал смертельную аварию в Тверской области
25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области
Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области
Работникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят зарплату
За избиение полицейского житель Тверской области получил реальный срок
Более 300 тысяч рублей удалось сэкономить на госзакупках в Тверской области