Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери

СЕГОДНЯ 13:04 2019-01-24T13:04:13+03:00

В Твери следователи СК заинтересовались происшествием с маршруткой Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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В Твери следователи СК заинтересовались происшествием, в котором пострадала 64-летняя женщина. Действия водителя маршрутного такси не отвечали требованиям безопасности.

Напомним, 23 января в районе дома №9 на Тверском проспекте Твери водитель маршрутки поспешил закрыть автоматическую дверь. В этот момент в салон маршрутного такси садилась женщина. Ей зажало руку. После этого водитель начал отъезжать от остановки, волоча пассажирку по проезжей части.

- Московским межрайонным следственным отделом Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.