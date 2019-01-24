Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления
Обвиняемый поругался со своей приятельницей
Мужчинам грозит лишение свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В Тверской области двух жителей Максатихинского района обвиняют в убийстве человека и в укрывательстве.
По версии следствия, 7 сентября прошлого года мужчина поругался со своей знакомой во время распития алкогольных напитков. Он схватил нож и ударил им женщину в область жизненно важных органов.
Чтобы помочь своему другу избежать наказания за содеянное, приятель спрятал орудие убийства у себя дома.
В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Максатихинский районный суд.