Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления

СЕГОДНЯ 12:24 2019-01-24T12:24:05+03:00

Обвиняемый поругался со своей приятельницей

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В Тверской области двух жителей Максатихинского района обвиняют в убийстве человека и в укрывательстве.

По версии следствия, 7 сентября прошлого года мужчина поругался со своей знакомой во время распития алкогольных напитков. Он схватил нож и ударил им женщину в область жизненно важных органов.

Чтобы помочь своему другу избежать наказания за содеянное, приятель спрятал орудие убийства у себя дома.

В областной прокуратуре сообщили, что уголовное дело будет рассматривать Максатихинский районный суд.