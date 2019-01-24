2019-01-24T11:51:40+03:00
Общество

Юный хулиган повредил два автомобиля на 70 тысяч рублей в Тверской области

Проходя мимо припаркованных машин, он решил их "отпинать"
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Молодой человек повредил две машины на улицеМолодой человек повредил две машины на улицеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Тверской области молодой человек 2000 года рождения повредил два автомобиля. Проходя вечером в марте прошлого года по улице Измайлова в Андреаполе, парень заметил припаркованные машины. Он подошел к ним и несколько раз ударил по дверям ногами. Ущерб от его действий составил порядка 70 тысяч рублей.

- На основании представленных государственным обвинителем доказательств судья Андреапольского районного суда вынес обвинительный приговор, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Хулиган был признан виновным и получил ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пешеход попал под иномарку в Тверской области
Шеф-редактор "КП"-Тверь" стала лауреатом конкурса "Грани" в Тверской области
Санкт-Петербургское шоссе в Твери будет перекрыто еще несколько дней
Региональное УФСИН наградило редакцию "КП-"Тверь" благодарственным письмом
Штрафы за неоплаченную парковку в Твери временно взимать не будут
Следователи СК проверяют маршрутчика, который протащил женщину по проезжей частив в Твери
Мужчина убил женщину в Тверской области, а его друг помог замести следы преступления
Остановку "Улица Комарова" в Твери временно перенесли на улицу Веселова
Пьяный 20-летний парень врезался на автомобиле в столб в Твери
Мобильные бригады врачей осмотрели свыше четырех тысяч жителей Тверской области
Один человек погиб и трое пострадали во время аварии в Тверской области
Маршрутка несколько метров протащила 64-летнюю женщину по проезжей части в центре Твери
Маршрутчик сбил 13-летнего подростка на «зебре» в Твери
В Тверской области дешевеют яйца, свинина и вареная колбаса
В колонию отправится водитель, который пьяным спровоцировал смертельную аварию в Тверской области
25 января студенты смогут бесплатно посетить музеи, спорткомплексы и катки Тверской области
Мужчина ночью снимал с автомобилей аккумуляторы в Тверской области
Работникам скорой помощи Твери и Калининского района повысят зарплату
За избиение полицейского житель Тверской области получил реальный срок
Более 300 тысяч рублей удалось сэкономить на госзакупках в Тверской области