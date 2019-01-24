Юный хулиган повредил два автомобиля на 70 тысяч рублей в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-24T11:51:40+03:00

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В Тверской области молодой человек 2000 года рождения повредил два автомобиля. Проходя вечером в марте прошлого года по улице Измайлова в Андреаполе, парень заметил припаркованные машины. Он подошел к ним и несколько раз ударил по дверям ногами. Ущерб от его действий составил порядка 70 тысяч рублей.

- На основании представленных государственным обвинителем доказательств судья Андреапольского районного суда вынес обвинительный приговор, - сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

Хулиган был признан виновным и получил ограничение свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.