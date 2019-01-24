2019-01-24T13:41:18+03:00
Общество

Остановку "Улица Комарова" в Твери временно перенесли на улицу Веселова

Коммунальщики продолжают ремонтировать канализационный коллектор
Виктория ЖУКОВА
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Остановка «улица Комарова» пока пустуетОстановка «улица Комарова» пока пустуетФото: Олег ЗИНЧЕНКО
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На Санкт-Петербургском шоссе в Твери продолжаются ремонтные работы. Из-за частичного ограничения движения весь муниципальный транспорт ходит в объезд. В настоящий момент в сторону центра можно проехать по крайнему правому ряду Санкт-Петербургского шоссе, а в сторону вагонзавода – по параллельной улице Веселова.

Автобусы №№ 30, 31, 41 и 154 возят пассажиров по Перекопскому переулку (поворот возле гимназии №8) и улице Веселова с выездом на Петербургское шоссе на улице Оборонной. Из-за этого остановка «З-я городская больница» осуществляется на Перекопском переулке сразу после поворота, а «ул. Комарова» перенесена к дому № 8 по улице Веселова. Изменения коснулись и коммерческих маршрутов.

Остановка в обратную сторону функционирует на прежнем месте.

Напомним, что с 22 января троллейбусы №№ 3 и 4 временно перестали ходить в Заволжье. Они разворачиваются у 1-й городской больницы.

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