2019-01-24T11:02:33+03:00
Происшествия

Пьяный 20-летний парень врезался на автомобиле в столб в Твери

Водитель получил травмы
Виктория ЖУКОВА
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Водитель автомобиля был пьян Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель автомобиля был пьян Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В центре Твери 20-летний водитель врезался в опору линии электропередачи. Молодой человек сел за руль автомобиля «Рено Логан» в состоянии алкогольного опьянения.

На набережной Афанасия Никитина он выбрал не безопасную скорость для движения и не справился с управлением. В результате автомобиль занесло, и он наехал на столб возле дома №84. Авария произошла около 23:55 23 января.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что виновник дорожно-транспортного происшествия получил травмы и был доставлен в больницу.

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