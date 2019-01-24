2019-01-24T10:09:05+03:00
Происшествия

Один человек погиб и трое пострадали во время аварии в Тверской области

В Кимрском районе произошло лобовое столкновение
Виктория ЖУКОВА
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Водитель отечественной легковушки погиб Фото: УМЧС России по Тверской областиВодитель отечественной легковушки погиб Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области лоб в лоб столкнулись две легковушки. Авария произошла сегодня, 24 января около 08:00 на 30 километре автодороги ДубнаКимрыГорицы.

В региональной УМЧС России уточнили, что участниками аварии стали «Opel» и «Лада Веста». Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 10 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу для обгона. Он не успел перестроиться обратно и врезался в «Ладу». От удара отечественную легковушку отбросило в кювет.

На месте аварии скончался водитель «Лады» 1970 года рождения. Травмы при столкновении получили еще три человека, включая виновника.

Подробности случившегося уточняется.

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